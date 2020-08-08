Кети Топурию заподозрили в беременности из-за неоднозначного фото

На снимке Топурия лежит вполоборота к камере в одном лишь купальнике и прикрывает рукой живот, вероятно, в надежде, что подписчики ничего не заметят. Однако поклонники сразу же написали в комментариях об интересном положении звезды.

Фанаты певицы отметили, что она выбрала "хороший ракурс фото для беременной" и что, похоже, у звезды "скоро будет киндер-сюрпрайз".