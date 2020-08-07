Дела совсем плохи: музыкант Танель Падар отменил концерт из-за серьезных проблем со здоровьем

Несмотря на то, что артист ни разу за всю карьеру не отменял выступлений по причине плохого самочувствия или из-за серьезной травмы, когда-то всё бывает в первый раз. Певцу так плохо, что на сцену в Касепяэ выйти он не сможет.
«С большой грустью вынуждены отменить сегодняшнее мероприятие в Касепяэ вместе с Ленной», - написал Падар.
«Никогда в жизни из-за сильной боли или заболевания не отменял ни одного концерта. Пару лет назад утром был в отделении экстренной медицины после столкновения на велосипеде с автомобилем, а уже вечером давал концерт на другом конце страны», - вспоминает Падар.
«Думаю, что вы понимаете, что сегодня дела настолько плохи, что выступление просто не возможно», - сказал артист.
Raske südamega peame tervislikel põhjustel ära jätma tänase Kasepääl koos Lennaga toimuma pidanud Kas nii siis jääbki?...Posted by Tanel Padar on Neljapäev, 6. august 2020