Почему опасно откидывать кресло в самолете?

Экипаж любого воздушного судна не случайно призывает пассажиров поднимать спинки сидений, особенно при взлете и посадке. Одно из основных правил пребывания на борту пассажирского самолета действует не для галочки, а ради безопасности участников полета, передает Пятый канал.

Как уточняют бортпроводники, опущенные спинки кресел могут усложнить и замедлить выход пассажиров из салона в случае аварии. По этой же причине нужно не убирать откидные столики.

Спинка должна стоять вертикально и во избежание травм в моменты сильной тряски самолета как при взлете и посадке, так и при попадании в зону турбулентности. В противном случае пассажир может резко опрокинуться назад, удариться головой, повредить шею или травмировать сидящего позади.