Иосиф Пригожин поведал, на что тратит миллионы

По словам музыкального деятеля, в месяц ему требуется не менее 20 тысяч евро (полутора-двух миллионов рублей). Иосиф Пригожин подчеркнул, что эти деньги он тратит не только на себя лично. Знаменитость инвестирует средства в новые проекты. Также продюсер вынужден содержать собственный офис, пишут Дни.

Пригожин признался, что с меньшими доходами его жена Валерия могла бы забыть о клипах, а их дети об учебе в Швейцарии. Знаменитость напомнила, что содержит шестерых наследников. Также за его счет живут другие близкие, например, мама. Иосиф оплачивает коммунальные платежи за квартиру родительницы. В месяц набегает порядка 230 евро. Счета за ЖКХ-услуги в апартаментах самого продюсера еще больше – 575 евро.

Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила, что могла бы прожить на 575 евро (50 тысяч рублей). Спортсменка заявила, что этой суммы достаточно для «комфортного» существования.