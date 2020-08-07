Где похоронят Владимира Жириновского

Владимир Жириновский не доволен своей жизнью. Если у политика была бы возможность начать все заново, то он находился бы до самой старости в Саратове.
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время беседы с журналистами признался, что у него не получилось добиться всего, о чем он мечтал. Он не считает свою работу хорошей. Также политик опечален тем, что у него нет семьи, верных товарищей и свободы, пишут Дни.
Владимир Вольфович дал оценку своей жизни, и она не высокая. «Все, что я имею, – на тройку». Он жалеет, что когда-то поступил в Институт стран Азии и Африки. Также Жириновский не доволен тем, что потратил время на изучение четырех иностранных языков – английского, немецкого, французского и турецкого.
На самом деле политик хотел бы стать юристом или историком, а после – обычным саратовским пенсионером. Он отдыхал бы на берегу Волги, следил за огородом и разводил скот.
Что касается личной жизни, то сейчас ее устраивать уже поздно, считает Владимир Вольфович. По мнению лидера ЛДПР, в таком возрасте удастся заключить только брак по расчету.
Жириновский хочет, чтобы его похоронили на Красной площади, справа от могилы Леонида Брежнева. Слева же должен быть погребен лидер КПРФ Геннадий Зюганов, добавил политик.