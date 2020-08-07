Где похоронят Владимира Жириновского

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время беседы с журналистами признался, что у него не получилось добиться всего, о чем он мечтал. Он не считает свою работу хорошей. Также политик опечален тем, что у него нет семьи, верных товарищей и свободы, пишут Дни.

Владимир Вольфович дал оценку своей жизни, и она не высокая. «Все, что я имею, – на тройку». Он жалеет, что когда-то поступил в Институт стран Азии и Африки. Также Жириновский не доволен тем, что потратил время на изучение четырех иностранных языков – английского, немецкого, французского и турецкого.

На самом деле политик хотел бы стать юристом или историком, а после – обычным саратовским пенсионером. Он отдыхал бы на берегу Волги, следил за огородом и разводил скот.

Что касается личной жизни, то сейчас ее устраивать уже поздно, считает Владимир Вольфович. По мнению лидера ЛДПР, в таком возрасте удастся заключить только брак по расчету.