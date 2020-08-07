«Будь счастлива!»: Эмин нежно обратился к бывшей супруге в день ее рождения

Бывшая возлюбленная артиста упомянула о трудностях, которые пришлось пережить. В частности, о громком разводе. К слову, об этом Алена вспоминает не с грустью или тоской, а напротив, принимает случившееся как данность, путь к чему-то новому и светлому.

«Я не врываюсь в свои 33, а медленно и аккуратно вхожу, легко, на цыпочках! Вселенная любит и бережет меня, уводит с пути чужих мне людей и посылает абсолютно душевных и любящих! Год был непростой… Но! Со мной рядом друзья, родные, которые поддерживают меня, я их не подведу!» — написала звезда.

Гаврилова поблагодарила за сочувствие, ценные советы даже незнакомых людей. Как заявила модель, она не ожидала получить столь сильную поддержку от тех поклонников, которые, казалось, должны были быть на стороне Эмина.

Впрочем, вопреки ожиданиям Алены экс-возлюбленный не забыл об этой знаменательной дате. Агаларов, как истинный джентльмен, разместил пост в Instagram с самыми искренними пожеланиями к звезде.

«Будь счастлива!» — гласила надпись на английском к трогательному фото Алены.

Такой красивый поступок оценили фолловеры звезды. В комментариях пользователи заявляли, что Эмин повел себя «очень по-мужски», поздравив мать любимой дочери с праздником, а не проигнорировав это событие, как делают многие.