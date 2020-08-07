Сестру Мэрайи Кэри в детстве насиловали сатанисты с разрешения ее матери

Элисон Кэри обвинила свою мать Патрицию в том, что она заставляла ее совершать половые акты с незнакомцами, когда ей было 10 лет. Она утверждает, что ей также приходилось наблюдать надругательства над другими детьми «во время ночных сатанинских собраний, которые включали ритуальные жертвоприношения».