«Доказала, что не наркоманка и не пьяница»: суд встал на сторону Елены Ксенофонтовой

По словам Елены, во время разбирательств ей пришлось многого натерпеться от Александра. Теперь артистка надеется, что все наконец позади.

«Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница, что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей. И сегодня — победа! — сообщила 47-летняя актриса. — Пусть очередная, пусть вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса с целью окончательного отравления моей жизни (ведь фантазия его в этом смысле, как и жажда мести, безграничны), но победа!»

Ксенофонтова публично поблагодарила юристов, которые помогли ей выиграть это непростое дело. «Виктория Данильченко и Мария Ключарева — мои прекрасные адвокаты, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарна! Вы не только настоящие профи, вы люди с сердцем и просто красавицы! Спасибо! Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить!» — продолжила она.

Напомним, Елена и Александр расстались четыре года назад. Актриса обвиняла экс-возлюбленного в агрессии и насилии. То же самое заявлял и Рыжих.