«Доказала, что не наркоманка и не пьяница»: суд встал на сторону Елены Ксенофонтовой

Четыре года длились судебные разбирательства между актрисой и ее бывшим избранником — адвокатом Александром Рыжих. Пара не могла решить вопрос опеки над дочерью Софией, которой в феврале исполнилось девять лет. Вчера Елена Ксенофонтова сообщила, что дело решилось в ее пользу, передает Starhit.ru.
По словам Елены, во время разбирательств ей пришлось многого натерпеться от Александра. Теперь артистка надеется, что все наконец позади.
«Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница, что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей. И сегодня — победа! — сообщила 47-летняя актриса. — Пусть очередная, пусть вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса с целью окончательного отравления моей жизни (ведь фантазия его в этом смысле, как и жажда мести, безграничны), но победа!»
Ксенофонтова публично поблагодарила юристов, которые помогли ей выиграть это непростое дело. «Виктория Данильченко и Мария Ключарева — мои прекрасные адвокаты, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарна! Вы не только настоящие профи, вы люди с сердцем и просто красавицы! Спасибо! Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить!» — продолжила она.
Напомним, Елена и Александр расстались четыре года назад. Актриса обвиняла экс-возлюбленного в агрессии и насилии. То же самое заявлял и Рыжих.
«Наши отношения испортились, в том числе и из-за вспыльчивости Елены. Бывало, слово за слово, мы ругались… Но если в нормальной семье на этом все заканчивается, то у нас нет. Елена в порыве эмоций часто начинала меня бить при детях — ее старшем сыне Тимофее и нашей маленькой Соне. Я уговаривал хотя бы выйти в другую комнату, поговорить. Долго терпел, пока в какой-то момент не получил сотрясение мозга и не оказался в Институте имени Склифосовского», — откровенничал юрист со Starhit.ru.