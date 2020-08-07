«Пошлая актриса на сцене и гениальная в жизни»: Кончаловский отругал Розанову

«Когда-то мне позвонили от Петера Штайна (живущий в Италии немецкий театральный режиссер, работающий в разных странах, включая Россию — прим. ред.) и предложили роль Аркадиной в «Чайке» — вспоминает Розанова. – Репетиции в Риге, два месяца, отличные условия. Но мне показалось, что я не почувствую, и отказалась. А буквально через неделю позвонил Андрей Сергеевичи и тоже предложил роль в «Чайке».

«Когда я перечитала эту пьесу, то поняла, что Аркадина — квинтэссенция всей нашей актерской дурости и глупости, — продолжает Розанова. — Мы, актрисы, очень любим оправдывать себя — мы несем свой крест, веруем... Мне же не хотелось ее и себя оправдывать. Для меня это была роль-таблетка, когда всю глупость можно из себя выбросить и понять, что жизнь намного проще».

Кончаловский решению и видению Розановой обрадовался. «Пошлая актриса на сцене и гениальная — в жизни», — так, по словам Ирины, сам режиссер охарактеризовал чеховскую героиню. На этом и был построен новый спектакль.