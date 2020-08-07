Бывшая жена Валерия Меладзе с намеком о нем: «Интересует его в женщине лишь фасад»

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть»... о стареющем Ромео... Сколько их бедных вокруг! Безусловно, есть и нормальные мужчины, но этот типаж особо вычленяет мой глаз. Попробую описать, как выглядит сей персонаж. Внешне это всегда тщательно напомаженный чел. Ему, как правило, 45+, и он в агрессивной форме пережил (а вернее, не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективой самого себя. Он носитель всяческих синдромов: «Дориана Грея», «Питера Пэна», «Дон Жуана», «Казановы» и т.д. Общее в этих диагнозах только одно — разная степень контузии пациента. Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе, что «не барахло», и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости. В голове только одно: «А вдруг не смогу?..» — говорит она.