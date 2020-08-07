Поклонников поразило сходство Анны Седоковой с младшей дочкой

У Анны Седоковой трое детей. Однако найти младшую дочь в социальных сетях артистки и ее бывшего мужа Максима Чернявского, невозможно. Согласно решению американского суда, оба родителя не имеют право публиковать снимки и видео девочки в интернете.

Моника проживает вместе с папой в Лос-Анджелесе. После окончания пандемии и временного открытия границ звезда не выдержала и вместе со своим новым поклонником Янисом Тиммой улетела в США.

Мама почти все время проводит с дочкой, но по-прежнему не показывает ее в социальных сетях. Старшая дочь звезды – Алина, нарушила запрет и опубликовала совместное видео с сестрой на собственной странице в TikTok. Поклонники были поражены. Внешне девочка оказалась сильно похожа на маму.

Анна произошедшее пока никак не комментирует. Возможно, эта оплошность останется без внимания американского суда, так как видео опубликовала Алина. Девушка сделала это в китайской социальной сети. Последняя, судя по новостным сводкам, в США теперь под запретом из-за соображений безопасности.

Как долго знаменитость будет находиться по другую сторону океана, она не сообщает. Пока что большую часть времени звезда проводит с детьми. Они отдыхают у бассейна и загорают на пляже.

Новый поклонник Анны – Янис Тимма отлично поладил со всеми тремя детьми артистки. На прошлой неделе он сделал ей предложение руки и сердца. Судя по серьезности намерений юноши, перспектива воспитания детей артистки его не страшит.