Пт, 7.08.2020
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Елена Скульская: «Однажды напишу о том, насколько я противная»

Елена Скульская

ФОТО: Liis Treimann

В эфире передачи Юку-Калле Райда Jukuraadio побывала писатель и литератор Елена Скульская, которая недавно выпустила роман «Самсон выходит из парикмахерской».

Jelena Skulskaja, «Simson lahkub juuksuri juurest».

ФОТО: Raamat

Саму книгу в передаче, конечно же, не пересказывают, зато совершают экскурс в историю русской литературы и повседневную жизнь ее ключевых фигур – от золотого и серебряного века до наших дней. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Цветаева, Блок, Ахмадулина и другие.

Мы узнаем, почему русские классики почти всегда умирали ужасной и странной смертью, почему они страдали сами и почему было модно быть психопатом, если ты русский писатель.

Слушайте передачу Jukuraadio в конце статьи!

Презентация книги состоится в день 70-летия автора, 8 августа в 16.00 в Таллинне. Всех заинтересованных ожидают в книжном магазине Raamatukoi на улице Харью. 9 августа в 14.00 в Доме писателей (Харью, 1) будет показан спектакль «Маскарад Отелло: горе от ума», поставленный Еленой Скульской.

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