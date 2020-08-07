Елена Скульская: «Однажды напишу о том, насколько я противная»

Jelena Skulskaja, «Simson lahkub juuksuri juurest». ФОТО: Raamat

Саму книгу в передаче, конечно же, не пересказывают, зато совершают экскурс в историю русской литературы и повседневную жизнь ее ключевых фигур – от золотого и серебряного века до наших дней. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Цветаева, Блок, Ахмадулина и другие.

Мы узнаем, почему русские классики почти всегда умирали ужасной и странной смертью, почему они страдали сами и почему было модно быть психопатом, если ты русский писатель.

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