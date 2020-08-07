Елена Скульская: «Однажды напишу о том, насколько я противная»

В эфире передачи Юку-Калле Райда Jukuraadio побывала писатель и литератор Елена Скульская, которая недавно выпустила роман «Самсон выходит из парикмахерской».
Саму книгу в передаче, конечно же, не пересказывают, зато совершают экскурс в историю русской литературы и повседневную жизнь ее ключевых фигур – от золотого и серебряного века до наших дней. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Цветаева, Блок, Ахмадулина и другие.
Мы узнаем, почему русские классики почти всегда умирали ужасной и странной смертью, почему они страдали сами и почему было модно быть психопатом, если ты русский писатель.
Слушайте передачу Jukuraadio в конце статьи!
Презентация книги состоится в день 70-летия автора, 8 августа в 16.00 в Таллинне. Всех заинтересованных ожидают в книжном магазине Raamatukoi на улице Харью. 9 августа в 14.00 в Доме писателей (Харью, 1) будет показан спектакль «Маскарад Отелло: горе от ума», поставленный Еленой Скульской.