Мы обречены? Билл Гейтс предсказал катастрофу пострашнее коронавируса

По словам Гейтса, с экологическими проблемами планета столкнется в несколько ближайших десятилетий. И последствия от этого будут серьезнее, чем от коронавируса. Так, сейчас от вируса, по его словам, умирает 14 человек из 100 000, а от повышения температуры к 2100 году смертность будет в пять раз выше. В ближайшие же 40 лет от изменений климата будут умирать не меньше, чем от коронавируса.