Где можно будет бесплатно посмотреть все гоночные заезды WRC Rally Estonia и насладиться шоу-программой

Концерн Postimees Grupp 4 сентября в 17:30 начнет в эфире Kanal 2 покажет торжественную церемонию открытия Rally Estonia, после чего начнется гоночный заезд в Тарту. Увидеть вечернюю развлекательную программу можно будет с 22:00 на том же канале.

5 сентября в 7.30 на Kanal 2 начнутся трансляции гонок, покажут заезды в Прангли, Канепи и Отепя, а c 10 до 16 часов второй заезд в Мяэкюла, Эльва и Пангли можно будет увидеть на Kanal 12. В 16.00 трансляция Rally Estonia продолжится на экране Kanal 2. Последний заезд вечера, то есть второе преодоление маршрута в Эльва, будет транслироваться на Kanal 12.

6 сентября в 7.30 начнется прямая трансляция гонок в Арула на Kanal 2, всё это будут показывать в прямом эфире. В 10.50 эстафетную палочку примет Kanal 12, будут транслироваться заезды в Арула и Каагвере. Во второй половине дня Kanal 2 покажет Kambja Power Stage, а затем начнется церемония награждения трех лидеров. в 15.30 на Kanal 2 можно будет увидеть официальную церемонию закрытия Rally Estonia.