Бейрут покажется цветочками: в порту Одессы скопилось 10000 тонн аммиачной селитры

После страшного взрыва, потрясшего Бейрут, внимание общества коснулось правил хранения и эксплуатации опасных веществ и нарушений, которые тут и там выявляются на складах и производстве.

Юрист Денис Шкаровский заметил, что в одесском порту «Южный» находятся огромные запасы аммиачной селитры — целых 10 тысяч тонн, что в три раза больше, чем взорвалось на складе в Бейруте. «Могу с уверенностью сказать: если пожар случится в „Южном“, Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями. Подсказали решение: не дожидаясь последствий, немедленно селитру загрузить на судно и отправить по месту назначения из Украины», — сообщает Шкаровский на своей странице в Фейсбук.

«Более двух лет стоит судно Trump D (ex. Seabreeze) — балкер-зерновоз. Возле этого балкера под открытым небом — десять тысяч тонн нитрата аммония. Это в четыре раза больше, чем в Бейруте. Государство упорно доказывает, что зерновоз добывал песок в Крыму. И неоднократно накладывает аресты на судно, препятствует его выходу из Украины уже более двух лет. Американский собственник не может понять, как зерновоз добывал песок. Но, начинает понимать, что закон в этой стране не работает :( Поэтому, в ближайшее время экипаж судна будет распущен, а финансирование судна — прекращено. За пожарную, экологическую и другую безопасность будет отвечать государство. Пока все хорошо. А когда что-то — случится, найдут виноватых - капитана порта и ретивого прокурора, который исполнительно писал о добыче зерновозом песка. На встрече с руководством Офиса Генерального прокурора две недели назад я говорил, что прекращение финансирования судна приведёт к катастрофе, в разы пресыщающей последствия танкера Delfi. А все, что нужно — это разобраться в деле и принять процессуальное решение», — рассказывает о сложившейся ситуации адвокат, прилагая к посту фотодоказательства и видео.