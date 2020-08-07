Дочь Гузеевой «слетела с катушек» и разделась перед камерой

Как известно, дочь Гузеевой довольно скандальная личность. Многие поклонники телеведущей считают, Оля только позорит свою мать, из-за своего поведения. У девушки время от времени случаются нервные срывы. Однажды, Ольге было настолько плохо, что она полностью разгромила свою комнату. У самой Гузеевой нервы после этого случая были на пределе, но она сдержала себя и постаралась отнестись к ситуации с взаимопониманием. Кроме того, все начинания своей наследницы она поддерживает, передает портал Sensumclub.com.

Лариса Гузеева с дочерью ФОТО: Instagram

Несмотря на свои выходки девушка предпочитает быть независимой от своей звездной мамы — на жизнь она себе зарабатывать репетиторством английского языка. Кроме того, она также отдельно живет от Гузеевой — она снимает жилье со своим бойфрендом.

Стоит отметить, что Гузеева довольно близка со своей 19-летней дочерью Олей - она ласково называет ее «Лелечка». Именно под этим именем и ведет свой блог Бухарова. Оля дочь от третьего брака Гузеевой президентом Федерации рестораторов и отельеров Игорем Бухаровым.

На днях Бухарова опубликовала провокационные кадры, как она седела голой в ванне - интимные места дочь знаменитости прикрыла коленями.

Дочь Гузеевой разделась перед камерой ФОТО: скриншот с Instagram/newdecada