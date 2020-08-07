Дочь Гузеевой «слетела с катушек» и разделась перед камерой

Дочь известной российской телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова похвасталась своими формами — девушка позировала без одежды. Провокационные кадры появились на странице дочери Гузеевой в социальной сети Instagram.
Как известно, дочь Гузеевой довольно скандальная личность. Многие поклонники телеведущей считают, Оля только позорит свою мать, из-за своего поведения. У девушки время от времени случаются нервные срывы. Однажды, Ольге было настолько плохо, что она полностью разгромила свою комнату. У самой Гузеевой нервы после этого случая были на пределе, но она сдержала себя и постаралась отнестись к ситуации с взаимопониманием. Кроме того, все начинания своей наследницы она поддерживает, передает портал Sensumclub.com.
Несмотря на свои выходки девушка предпочитает быть независимой от своей звездной мамы — на жизнь она себе зарабатывать репетиторством английского языка. Кроме того, она также отдельно живет от Гузеевой — она снимает жилье со своим бойфрендом.
Стоит отметить, что Гузеева довольно близка со своей 19-летней дочерью Олей - она ласково называет ее «Лелечка». Именно под этим именем и ведет свой блог Бухарова. Оля дочь от третьего брака Гузеевой президентом Федерации рестораторов и отельеров Игорем Бухаровым.
На днях Бухарова опубликовала провокационные кадры, как она седела голой в ванне - интимные места дочь знаменитости прикрыла коленями.
Вероятнее всего, Лариса Гузеева воспримет забавы дочери Ольги спокойно. Стоит напомнить, что в ее возрасте звезда отличалась свободой нравов. Актриса и телеведущая не раз упоминала, что в молодости была еще той оторвой. Лариса Гузеева старается поддерживать дочь во всех начинаниях.