Звезда шоу Stand Up о домогательствах 50-летнего врача: «Он наклонил меня и...»

Минувшей весной 37-летняя Юлия Ахмедова запустила стендап-концерт «Нет харассменту», который посвятила обсуждению проблемы сексуальных домогательств. Оказалось, что артистка не понаслышке знает об этом. Неприятный случай произошел, когда Юле было всего 25 лет.

«У меня был жесточайший случай харассмента, — делилась она в разговоре с коллегой Славой Комиссаренко. — Я попала в хирургическое отделение из-за желчного пузыря… На вторую неделю у меня нашли серьезное заболевание, потребовалась операция. Это меня угнетало, я была вся в слезах. В тот момент заведующий отделением позвал меня к себе. Он был взрослым мужчиной, лет 50. Захожу, он садится рядом со мной и берет меня за руку. Я не воспринимала это как что-то неправильное и думала: «Врач просто сопереживает». Он говорил: «Все будет хорошо. С этим люди живут». А потом наклонил и попытался поцеловать».

Ахмедова отмечает, что ее удивила собственная реакция на возмутительный поступок медика. «Я сразу вскочила, собрала вещи и ушла из этой больницы, но мне не пришло в голову, что можно сказать об этом главврачу, — негодовала комик. — Восприняла это, как и все женщины. Даже не злилась на него. Мне было стыдно за это. Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил».

Ахмедова считает, что часто именно жертва чувствует себя виновной, а не агрессор. Это, по словам артистки, проявляется даже в мелочах. «Помню, как пришла на работу, и мне сказали: «У тебя соски видны». Мне было так стремно, я ругала себя за то, что так оделась. До сих пор эти моменты помню, хотя прошло десять лет», — делилась она.