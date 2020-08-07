Бывшая жена Андрея Аршавина: «Я могу дать ему попытку»

Алиса Казьмина развелась с Андреем Аршавиным полтора года назад, однако, ряд вопросов экс-супруги продолжают решать по сей день. Футболист настаивает, чтобы женщина вместе с тремя детьми освободила дом, в котором они когда-то проживали вместе. Сейчас особняк записан на мать Аршавина — Татьяну Ивановну, она и выступает истцом в Петербургском суде. Заявление было подано еще в марте, но из-за пандемии ближайшее слушание назначено на сентябрь.

С момента расставания Аршавин прекратил всякое общение с бывшей женой и общей дочерью – в этом году Есене исполнилось три года. Алименты спортсмен платит, правда, ребенок уже начинает постепенно забывать, как выглядит ее родной отец. «Я не поняла, почему в один прекрасный день Андрей просто не появился дома. И я не видела его больше 1,5 лет», — говорит Казьмина.

«Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку, — признается «СтарХиту» экс-жена Аршавина. — Что вообще он хочет от моей жизни и жизни моих детей, не знаю. Но знаю, когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался. Думаю, ничего не изменилось. Но свита из псевдодрузей никогда не даст этого. Так же как не даст ему быть самим собой».

Женщина считает, что многое из того, что сейчас делает футболист, происходит под влиянием его окружения. Какие-то вещи Андрей также делает, чтобы создать видимость порядочного человека и хорошего отца. К примеру, к этому относятся нерегулярные встречи Аршавина с детьми от бывшей возлюбленной Юлии Барановской. О которых спортсмен всегда старательно отчитывается в своем Инстаграме.

Дочь Есеня растет копией папы, но тот с ней не видится ФОТО: Скриншот с Instagram

«Он делает все для своего имиджа сейчас, плевать ему на детей, — продолжает Алиса. — Но пока мы жили вместе, казалось, любимей меня не будет. Да он и говорил, что уже ни с кем жить не будет. Уверена, что любит еще. Этот разрушительный развод, который просто сломал его, мою и жизни детей, никого не сделал счастливым».