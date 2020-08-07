Визит полиции и клевета прохожих: чем обернулась прогулка женщины с сыном на поводке

Солнечным июльским днем Валентина Пономарева с сыном возвращалась из магазина по одной из улиц Кургана. Случайная прохожая с улыбкой наблюдала за ними, как вдруг остановилась в изумлении: малыш крутился вокруг мамы, но не мог отбежать далеко, так как... был привязан веревкой к ее руке, рассказывает Starhit.ru.
Не разобравшись в ситуации, незнакомка снимает вопиющий эпизод на телефон и рассылает видео местным СМИ, сопроводив подписью: «Женщина ведет ребенка на поводке». Через несколько часов ролик становится вирусным в Интернете, а жизнь Варвары превращается в ад... Ей стали писать негативные сообщения: мол, как вы смеете обращаться так с собственным сыном? И раз за разом матери приходится отбиваться от злопыхателей и повторять им, что все вовсе не так, как кажется.
Героиня видео Варвара Пономарева родом из Красноярска. В Курган переехала ради дедушки, который слепнет и страдает болезнью Альцгеймера. Женщина верит, что на родной земле ему будет легче выздороветь и вернуть память. Но на хрупкие женские плечи упала забота не только о пожилом родственнике.
«Я домохозяйка, — рассказывает Пономарева. — Воспитываю двоих детей: старшему Кириллу уже 24 года, а младшему Марку скоро исполнится восемь. Он — моя жизнь. Врачи поставили ему редкий диагноз — низкофункциональный аутизм. При этом заболевании ребенок не говорит и не понимает речь. Для таких детишек шорох ветра или шум дождя — звучат одинаково, как, впрочем, и человеческая речь. У Маркуши отсутствует инстинкт самосохранения: без страха бросается на машину или бежит к реке. Поэтому приходится прикреплять к его руке специальный браслет безопасности. У этого аксессуара есть масса преимуществ: особенный ребенок имеет личное пространство, шнур помогает ему чувствовать себя более самостоятельно, передвижения свободные, и рука не скованна. Я спокойна, что сын рядом. Хотя за ним все равно иногда не уследишь. Например, сорвет цветок с клумбы, а мне потом предъявляют: «Что же вы, мама, не следите за мальчиком?»
Как поясняет Пономарева, у сына-аутиста сознание трехлетнего ребенка. «Маркуша не ощущает себя каким-то униженным, — продолжает Варвара. — Это выдумки! Просто люди не представляют, сколько за год пропадает детишек с аутизмом. Малыши не в состоянии сказать, как их зовут, что с ними произошло. Уверяю, браслет только со стороны выглядит ужасающе, но на самом деле полезная вещь... До того как в Сети появилось то видео, спокойно гуляла с сыном по Красноярску, надев на него приспособление. Никто ничего плохого не сказал. Да, интересовались: зачем он нужен. Я без проблем отвечала на вопросы, все входили в положение. Кто-то даже шутил, мол, где купить устройство, а то детки порой уж слишком активные. Теперь же посыпался сплошной негатив. Пытаюсь донести правду, но некоторые пользователи Сети даже не хотят слышать меня. Самых злых недоброжелателей блокирую. На улице, увы, такого не сделаешь. Помню, подошла женщина со словами: «Я вас видела, это вы ребенка на цепи водите!». А другая и вовсе заявила: «У вас была цепочка на мальчике, но вы заменили ее на шнурок!» Ко мне и полиция уже приезжала: кто-то донес, где живу. Но я предоставила стражам правопорядка справку из психиатрической клиники, продемонстрировала работу браслета, и все вопросы моментально отпали».
Варваре приходится рассчитывать только на себя. С дедушкой Марка не оставить — опасно. Других родственников нет, муж Варвары скончался три года назад. Пономаревой помогает только старший сын. «На нем лежат другие обязанности, — делится жительница Кургана. — Он следит за престарелой свекровью в Красноярске. Не опускаю руки, а куда деваться? За моей спиной никого, и без меня близким будет только хуже».
О том, что на свет появится особенный малыш, Варвара не знала. Оказывается, предугадать этот диагноз нельзя. «В этом и проблема аутичных детей — врачам тяжело распознать расстройство, — объясняет она. — Хотя до трех лет это возможно. У Маркуши болезнь врожденная. Практически все деньги уходят на его здоровье — около тридцати тысяч рублей в месяц. Вы не представляете, как тяжело найти хорошего социального педагога. Попадаются то шарлатаны, то непрофессионалы — много слов, а работать с особенными детками не умеют. Нам посчастливилось оказаться в руках хорошего социального педагога в детстве. Правда, Маркуша прекратил заниматься, но результат и прогресс видны до сих пор. Как развиваю сына? В Красноярске ходили к тренеру, занимающемуся таэквондо с особенными ребятами. Есть еще положенные занятия в специальных государственных центрах, но они кратковременные: курс — полтора месяца. Это капля в море, аутичные ребята требуют больше внимания... Но главная беда, с которой я столкнулась, — питание. Марк ест только хлебобулочные изделия. Чтобы изменить рацион и приучить его к чему-то новому, необходимо время. Нужно месяц кормить его незнакомым продуктом, причем в разных состояниях: то в холодном, то в горячем, варить, жарить. Никогда не знаешь, какой вариант выберет малыш. Например, недавно Маркуша полюбил поджаренную колбаску».
Удивительно, но, несмотря на тяжелую судьбу, Варвара не хочет просить помощи у людей. «Марк безнадежен, — со слезами на глазах говорит она. — Понимаю все, не живу ложными надеждами. Просто знаю, как и где заканчивается жизнь таких деток — в психоневрологическом диспансере… Но я борюсь! Единственное, что могу сделать, это немного социализировать сына, чтобы он подольше прожил, когда меня не станет. Я его единственная защита и человек, который любит его за то, что он есть. Поэтому, когда люди дают деньги, говорю «спасибо!» Но просить сама, не могу...»
В конце беседы Варвара, извинившись, что позволила себе слабость, расплакалась. А потом поблагодарила: мол, накипело, выговорилась. «Хочу сказать, что человеческое сознание хрупко, и сойти с ума можно в любом возрасте и социальной среде. Например, от удара по голове или внезапных трагических событий в жизни. Марк таким родился, дедуля стал в старости — после инсульта. Виноватых нет. Но мы все люди, и все имеем право на достойную жизнь, полную любви родных и небольшой снисходительности окружающих», — подытожила Варвара.