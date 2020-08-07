Визит полиции и клевета прохожих: чем обернулась прогулка женщины с сыном на поводке

Не разобравшись в ситуации, незнакомка снимает вопиющий эпизод на телефон и рассылает видео местным СМИ, сопроводив подписью: «Женщина ведет ребенка на поводке». Через несколько часов ролик становится вирусным в Интернете, а жизнь Варвары превращается в ад... Ей стали писать негативные сообщения: мол, как вы смеете обращаться так с собственным сыном? И раз за разом матери приходится отбиваться от злопыхателей и повторять им, что все вовсе не так, как кажется.

Героиня видео Варвара Пономарева родом из Красноярска. В Курган переехала ради дедушки, который слепнет и страдает болезнью Альцгеймера. Женщина верит, что на родной земле ему будет легче выздороветь и вернуть память. Но на хрупкие женские плечи упала забота не только о пожилом родственнике.

«Я домохозяйка, — рассказывает Пономарева. — Воспитываю двоих детей: старшему Кириллу уже 24 года, а младшему Марку скоро исполнится восемь. Он — моя жизнь. Врачи поставили ему редкий диагноз — низкофункциональный аутизм. При этом заболевании ребенок не говорит и не понимает речь. Для таких детишек шорох ветра или шум дождя — звучат одинаково, как, впрочем, и человеческая речь. У Маркуши отсутствует инстинкт самосохранения: без страха бросается на машину или бежит к реке. Поэтому приходится прикреплять к его руке специальный браслет безопасности. У этого аксессуара есть масса преимуществ: особенный ребенок имеет личное пространство, шнур помогает ему чувствовать себя более самостоятельно, передвижения свободные, и рука не скованна. Я спокойна, что сын рядом. Хотя за ним все равно иногда не уследишь. Например, сорвет цветок с клумбы, а мне потом предъявляют: «Что же вы, мама, не следите за мальчиком?»