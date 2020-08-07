Баста: «В 16 лет мне говорили, что я закончу в тюрьме или меня убьют»

В 16-летнем возрасте Вакуленко часто ездил к друзьям, которые жили недалеко от Ростова. «Мой друг предложил, чтобы мы пошли в соседнюю школу и начали там бегать, орать, злить охранника. Я пошел, потому что это было весело. Если бы я сделал это в родном Ростове, то сразу бы пришел мой дедуля и разорвал меня. Он был офицером, да вообще вся моя семья — приличные люди. Один я получился таким... Я бегал по коридорам, кричал, творил беспредел. Вся школа стояла из-за нас на ушах», — вспомнил артист со смехом.

В итоге Василий оказался в милицейском участке. Там, конечно, пришлось раскаяться в содеянном, но это не помогло — юношу хотели посадить в самую настоящую камеру в воспитательных целях.

«Меня не мучили, не били. Я попал к хорошему участковому. Неизвестно, чем был все закончилось, если бы не мой брат Михаил, который старше на год. Он очень ответственный, я его еще называю святым, надеждой родителей, их гордостью. Мой брат — это человек, который всегда брал за меня ответственность. Он попросил милиционеров отпустить меня, а потом сказал мне сквозь зубы: «Как же ты нас всех достал, когда ты успокоишься?!» — продолжил 40-летний рэпер.

Вакуленко повезло: брат забрал его домой. «Соберись, иначе плохо закончишь — в тюрьму сядешь или убьют. Поступи в училище, профессию найди хорошую. Женишься, детей родишь», — обратился к будущей звезде сотрудник милиции.