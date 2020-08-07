Полмиллиона в сутки: Джиган и Оксана Самойлова сорят деньгами в Турции

Оксана Самойлова и Джиган — опытные путешественники, которые привыкли выезжать за рубеж минимум пять-шесть раз в год. Однако из-за эпидемии коронавируса супругам пришлось провести несколько месяцев в Москве. За это время они успели окончательно наладить свои отношения и отказались от развода.

Пару дней назад счастливое семейство наконец-то укатило в Турцию в полном составе. «Мы в отпуске практически всей большой семьей: с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей. Первый отпуск Давидика и долгожданный отдых для мелкой троицы. А то они уже весь «мир» объехали на карантине — из комнаты в комнату. Надеюсь, нас пустят обратно», — поделилась эмоциями Оксана после перелета.

Как оказалось, для отдыха супруги выбрали один из самых дорогих отелей в Белеке — Regnum Carya. Цена за номер здесь стартует от 60 тысяч рублей в сутки. Однако Джиган и Оксана отдали предпочтение гигантской вилле, на которой смогли разместиться всей семьей. За аренду им придется платить не менее 450 тысяч рублей в сутки.

За эти деньги в распоряжении звезд оказался роскошный особняк площадью 600 квадратных метров с пятью спальнями. В доме также есть большой балкон, бассейн с видом на море, сауна и террасой.

На территории отеля расположен небольшой аквапарк, несколько бассейнов и зеленые зоны для прогулок. Нашлось здесь место и для полей для гольфа, и для огромного спа-центра, который гости могут посещать бесплатно. Каждый вечер постояльцев ожидают театральные представления и дискотеки.