Появилось видео жестокого избиения топ-модели Дарьи Кирилюк в Турции

«Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил! Расскажите всю правду о произошедшем, а не ищите виновных», — заявили свидетели драки.

У Кирилюк свое мнение на это счет. «На нас напала служба безопасности пляжа. Четыре девушки были избиты, включая меня, парни тоже сильно пострадали. Мы уже дали полиции показания. Не должны и не будем закрывать глаза на то, что произошло! Мы хотим получить записи с камер наблюдения! То, что сотрудники пляжного клуба «Момо» не хотят нам их отдавать, означает, что им есть что скрывать. Они виноваты! Я люблю Турцию, это прекрасная страна, но очень грустно, что здесь может произойти нечто подобное. И это в 21-м веке!» — возмущается 24-летняя модель.