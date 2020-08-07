Появилось видео жестокого избиения топ-модели Дарьи Кирилюк в Турции

На днях украинская модель Дарья Кирилюк рассказала, что была жестоко избита сотрудниками одного из курортов Турции, отметив, что намерена наказать виновных по всей строгости закона. Сегодня в Сети появилось видео инцидента, передает Starhit.ru.
В черно-белом ролике, опубликованном турецким изданием Snob Magazin, можно разглядеть парня, который бьет лежащую на земле девушку. Работники курорта отрицают свою вину, заверяя, что Дарья и ее компания (модель отдыхала в обществе бойфренда и друзей, — прим. Starhit.ru) первыми проявили агрессию по отношению к ним.
«Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил! Расскажите всю правду о произошедшем, а не ищите виновных», — заявили свидетели драки.
У Кирилюк свое мнение на это счет. «На нас напала служба безопасности пляжа. Четыре девушки были избиты, включая меня, парни тоже сильно пострадали. Мы уже дали полиции показания. Не должны и не будем закрывать глаза на то, что произошло! Мы хотим получить записи с камер наблюдения! То, что сотрудники пляжного клуба «Момо» не хотят нам их отдавать, означает, что им есть что скрывать. Они виноваты! Я люблю Турцию, это прекрасная страна, но очень грустно, что здесь может произойти нечто подобное. И это в 21-м веке!» — возмущается 24-летняя модель.
Сейчас дело расследует местная полиция, а курорт временно закрыт. «После исключительного и нежелательного инцидента с которым 31 июля столкнулся наш гость в Чешме — одном из ведущих туристических центров нашей страны, были мобилизованы все соответствующие учреждения, в частности, Министерство культуры и туризма Турции. Предприятие (пляж) закрыто на 15 дней», — сообщили местные власти ТАСС.