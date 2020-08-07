Горячая звезда проекта «Дом-2» Марина Мексика рассталась с экс-солистом MBAND

Пиндюра предпочел не вдаваться в подробности расставания со звездой скандального реалити, лишь отметив, что им удалось сохранить хорошие отношения.

«Как многие из вас знают или догадываются, мы расстались с Мексикой. В целом нет нужды рассказывать об этом, но все-таки я официально заявил об этих отношениях, а теперь хочу сказать, что их больше нет. Не знаю, к сожалению или к счастью — это нам уже подскажет жизнь. Наша сказка не сложилась, но мы относимся друг к другу с большим уважением, ведь нас Мариной связывает много хорошего. Хочу пожелать ей счастья. Тем, кто распространяет слухи, радуясь нашей ситуации, желаю только добра. Всем любви!» — поделился 30-летний артист.

К слову, Мексика пока не комментирует происходящее в личной жизни, предпочитая делиться с подписчиками другими темами. Так, в своем блоге брюнетка довольно часто затрагивает тему красоты и пластической хирургии, к которой она прибегала не раз.