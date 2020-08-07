Горячая звезда проекта «Дом-2» Марина Мексика рассталась с экс-солистом MBAND

Артем Пиндюра признался, что 2020-й стал для него довольно тяжелым периодом. Весной распалась группа MBAND, в которой он был солистом, а сегодня певец сообщил о расставании с экс-участницей проекта «Дом-2» Мариной Мексикой. Пара встречалась около года, передает Starhit.ru.
Пиндюра предпочел не вдаваться в подробности расставания со звездой скандального реалити, лишь отметив, что им удалось сохранить хорошие отношения.
«Как многие из вас знают или догадываются, мы расстались с Мексикой. В целом нет нужды рассказывать об этом, но все-таки я официально заявил об этих отношениях, а теперь хочу сказать, что их больше нет. Не знаю, к сожалению или к счастью — это нам уже подскажет жизнь. Наша сказка не сложилась, но мы относимся друг к другу с большим уважением, ведь нас Мариной связывает много хорошего. Хочу пожелать ей счастья. Тем, кто распространяет слухи, радуясь нашей ситуации, желаю только добра. Всем любви!» — поделился 30-летний артист.
К слову, Мексика пока не комментирует происходящее в личной жизни, предпочитая делиться с подписчиками другими темами. Так, в своем блоге брюнетка довольно часто затрагивает тему красоты и пластической хирургии, к которой она прибегала не раз.
«Конечно, абсолютно каждый из вас может высказать свое мнение насчет моих губ. Наши с вами вкусы могут как совпадать, так и расходиться! На меня подписаны девчонки, которые балдеют от меня, моей внешности, моих татуировок, моего тела, фигуры, моих занятий, и каждая из них видит во мне то, что есть в них самих. Так же и хейтеры видят во мне то, что есть в них самих. Я миллион раз переделывала форму губ из-за того, что где-то у кого-то на фотке увидела те, что мне нравились», — делилась 25-летняя Марина недавно.