Позволить себе отдохнуть: как отключиться от мыслей в отпуске

С каждым годом жизнь в большом городе становится быстрее, активнее и насыщенней. Мы не замечаем, как задач и целей становится больше, а мы остаемся все теми же людьми с ограниченным эмоциональным ресурсом. Такая гонка приводит к эмоциональному выгоранию даже самых стойких. Если вы скажете, что не были в отпуске больше двух лет и хорошо себя чувствуете, то это обман или самообман, уверена психолог Юлия Чемер. Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как отключиться от мыслей в отпуске.

«Человеческий организм работает как единое целое, и все взаимосвязано. Да, он функционирует круглосуточно, но наш мозг требует перезагрузки всегда. Нервная система, как жмут проводочков, которые изнашиваются и могут не подавать сигналы больше никогда. Их нельзя заменить, но восстановить возможно», – говорит психолог.

Как узнать, что пора отдыхать

быстрая утомляемость в течение рабочего дня, а может, и проснулись уже уставшими.

недостаточно сна (ложитесь вовремя, но сон плохой, снятся кошмары)

скрежет зубами во сне (да, это не только симптом паразитов в ЖКТ)

частые головные боли и перепады настроения

раздражительность на обычные жизненные ситуации

желание лежать и ничего не делать, а потом осознавать, что потратили уйму времени ни на что

нарушение пищеварения и желания приема пищи (недоедаю, переедаю)

ухудшается состояние кожи, возможны мешки под глазами.