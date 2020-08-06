Обвиненная в обмане певица Слава сделала заявление

Александра Морозова, которая взяла себе псевдоним «Мамина дочь», начинает покорять шоу-бизнес. Благодаря дебютной песне «Не трогай меня» девушка уже завоевала немало поклонников. Нашлись и скептики, которые усомнились в ее таланте.

Когда в песне звучит припев, отчетливо слышно голос певицы Славы. Казалось бы, зачем артистка записала партию вместо дочери? «Неужели у нее скудные вокальные навыки?» – задались вопросом пользователи Сети. Но Александра поет сама, завила исполнительница хита «Одиночество» во время беседы с журналистами. «Саша принципиально пишет сама», – сказала Слава.

Поклонники похвалили Морозову за шикарное исполнение песни, а также отметили: несмотря на сходство голосов, Александра все равно уникальна. «Это что-то новое, эксклюзивное», «Да, есть своя фишка», «Чувствуется порода», – написали подписчики Instagram-аккаунта девушки.