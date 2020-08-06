«Я счастливая женщина»: откровения Марины Зудиной после смерти Олега Табакова

Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Он более трех месяцев боролся с тяжелым заболеванием. Марина Зудина неотлучно находилась рядом с мужем. А когда тот умер, не скрывала горьких слез на похоронах. И все же, несмотря на невосполнимую потерю, артистка не падает духом. «Мне в жизни очень повезло. Я мечтала быть актрисой! Я мечтала учиться у Табакова. Я верила в это, и все стало реальностью», – убеждена Марина Зудина.

Актриса считает себя счастливым человеком, несмотря ни на что. «Счастье – это любовь. К своему делу, к детям, к мужчине, к друзьям, к природе, к музыке, да много к чему… к самой жизни. Это вообще взгляд на жизнь! Я счастливый человек и счастливая женщина. Хотя в разные периоды жизни жила очень по-­разному. Я говорю скорее о внутреннем состоянии, о наполненности любовью», – объяснила актриса.

Она подчеркнула, что это ощущение счастья никак не связано с наличием денег и прочих внешних атрибутов. «Мне и сейчас очень интересно жить. Я научилась в большей степени, чем раньше, существовать в конкретном моменте, ценить то, что именно сейчас со мной происходит», – отметила артистка.

Напомним, что Марина Зудина повстречала Олега Табакова, когда ей было всего 16 лет. Юная девушка быстро влюбилась в харизматичного артиста. Однако в то время Олег Табаков состоял в браке, был директором театра «Современник» и собирался начать преподавать. Именно в ГИТИСе Марине Зудиной и удалось сблизиться с артистом – она стала ученицей в его мастерской.