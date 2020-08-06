Ирина Лобачева разводится с молодым мужем-фигуристом

Ирина Лобачева сообщила о разводе в конце прошлого года. Однако не стала предпринимать никаких действий. Говорят, с мужем, 31-летним фигуристом Иваном Третьяковым, спортсменка продолжила тренировать. Возможно, тогда еще оставался шанс на то, что супруги смогут наладить отношения.

Однако потом случился коронавирус, отсутствие работы, которые, вероятно, не сплотили пару. И вот Ирина Лобачева подала на развод. Сообщается, что 11 августа должно состояться расторжение брака знаменитой фигуристки. Как выяснилось, еще в июле была проведена беседа с парой, которая, по всей видимости, поставила окончательную точку в отношениях.

По слухам, Ирина Лобачева уже выселила молодого мужа из своей квартиры. Совместно нажитого имущества, как и детей, у супругов нет. Напомним, что фигуристы оформили отношения три года назад. До этого Ирина и Иван просто жили вместе. Причем вначале все было гладко: влюбленные не ругались, даже планировали общего ребенка.

На шоу «Секрет на миллион» Ирина Лобачева призналась в серьезных проблемах с мужем. Якобы Иван Третьяков поднимал на нее руку. «Он меня избил просто за то, что ему что-то не понравилось. Я сама не подарок, поэтому могла и спровоцировать, могла что-то ляпнуть. Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его. Он всегда просит прощения», – откровенничала фигуристка.