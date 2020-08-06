Илона Калдре приехала в Юрмалу и испытала шок: латыши, вы это серьезно?

Экстрасенс Илона Калдре приехала в латвийский курортный город Юрмалу и испытала настоящий шок. Она не верит, что подобное вообще может быть неподалеку от Эстонии. Неужели в Латвии дела пошли в гору и народ стал зарабатывать баснословные суммы?
«Я в Юрмале, и мой шок в шоке! Латыши, вы это серьезно? Тапки со звездами за... хр*нову кучу денег?! Объясните мне, за что?!» - интересуется экстрасенс.
Стоит отметить, что за 555 евро это они продаются со скидкой 50 процентов, обычная стоимость таких тапочек - более 1000 евро. Итальянская обувь, однако.