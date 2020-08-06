Оцените выбор! Новой «Миссис Эстония» стала бывшая сотрудница охранной фирмы USS Security

Женщина является известным в стране аудитором и бизнесвумен, гимназию закончила она с золотой медалью, получила два высших образования и стала матерью прекрасного сына. Она не только знает себе цену, но и наряду со своей карьерой не забывает о красоте и женственности.

«Сын сказал: мама, ты же выиграешь? Мне сразу таким образом дали понять, что без титула домой я могу не приходить», - вспоминает победительница конкурса на балконе программы Reporter в центре Таллинна.

В репортаже показано, что одно из дефиле проходило под песню группировки LENINGRAD - «На лабутенах и в офигительных штанах». Выступать перед публикой победительнице было совсем не страшно, она уже привыкла, поэтому получала от конкурса удовольствие.

«Я проводила много конференций и обучала людей. Также в USS могла много выступать перед правлением и советом директоров. Я решила наслаждаться конкурсом. Если что-то шло не так, я дышала спокойно, смеялась, танцевала. Другие девчонки интересовались у меня, не съела ли я чего, что такая позитивная. Но я решила, что меня никто насильно не заставлял в этом конкурсе участвовать, поэтому раз уж я сюда пришла, буду получать удовольствие».

Если посмотреть другие конкурсы красоты, то женщины выглядят очень эффектно. Это доказывает, что представительницы прекрасного пола действительно заботятся о себе и занимаются спортом.