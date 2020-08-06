Тоомас Хендрик Ильвес в масочке срочно обратился к народу Эстонии

«После возвращения из США и двухнедельного карантина почувствовал себя дома в Эстонии свободно - низкое число заболевших - это позволяло людям ходить без масок. По крайней мере, в деревне, да и в городах люди жили беззаботно. А вот теперь, когда количество случаев заражения вновь быстро растет, все должны бы позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать дистанцию и носить в общественных помещениях и местах скопления людей маски. Увеличивающееся число заболевших должно нас заставить беспокоиться», - сказал Тоомас Хендрик Ильвес.