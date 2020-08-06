Лукашенко признался в оппозиционных взглядах сына

Журналист Дмитрий Гордон с гордостью заявил о том, что Александр Лукашенко дал первое в своей жизни интервью для канала на видеохостинге Youtube. По всей видимости, это должно свидетельствовать о том, что белорусский президент стал ближе к народу.

Однако реалии говорят об обратном: ближе к дате президентских выборов Лукашенко все жестче подавляет протестную активность, обесценивая волеизъявление граждан. Так или иначе, Гордон считает, что белорусский лидер является знаковой фигурой своего времени. Журналист не упустил возможности узнать у «последнего диктатора Европы» то, что ранее огласке не предавалось.

Гордон поведал телеканалу «Украина 24», что в ближайшее время он обнародует несколько фрагментов интервью, после чего выйдет полноценный смонтированный материал. Подогревая интерес к премьере, журналист пересказал некоторые любопытные моменты из беседы.