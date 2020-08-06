Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой

Юлия Савичева дала откровенное интервью. Популярная певица призналась, что они с мужем сумасшедшие, а также пояснила, почему супруг называет ее ведьмой, передают Dni.ru.
Юлия Савичева стала очередной гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио». Были затронуты самые разные темы, особенно певицу заинтересовали неизвестные факты о рыжих. Кстати, Юлия является одной из немногих звезд в отечественном шоу-бизнесе, у кого этот цвет волос натуральный.
Зашла речь и о личной жизни. Более 15 лет Юлия Савичева счастлива с музыкантом и продюсером Александром Аршиновым. Впрочем, певица не скрывает, что за эти годы они пережили разные моменты, в том числе тяжелые — даже расставались на время.
В 2014 году влюбленные оформили отношения, а три года назад у Юлии и Александра появилась дочь Анна. В разговоре с ведущей артистка рассказала об отношениях с мужем.
«Мы такие оба творческие, взбалмошные, сумасшедшие люди. Друг друга уравновешиваем во многих моментах. Саша может быть правильным и взрослым, где-то, наоборот, становится веселым. Постоянно троллит меня, я даже порой не сразу понимаю его шутки. Нам хорошо друг с другом», — отметила Юлия.
А еще муж называет Савичеву ведьмой — у нее сильно развита интуиция. «Я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз», — призналась певица.
Савичева даже предсказала день, когда родит. По словам Юлии, внутренний голос вдруг сказал ей: «Пятница!» Она действительно родила дочь в пятницу.
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Семья - это основополагающая каждого из нас. Берегите свою семью. Любви и взаимопонимания всем. С днем семьи, любви и верности! ❤️ PS: сегодня вечером в 17:00 выйду в прямой эфир, почитаем стихи и обсудим интересные темы. #савичева #семьямоя #деньлюбвисемьииверности