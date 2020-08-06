Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой

Юлия Савичева стала очередной гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио». Были затронуты самые разные темы, особенно певицу заинтересовали неизвестные факты о рыжих. Кстати, Юлия является одной из немногих звезд в отечественном шоу-бизнесе, у кого этот цвет волос натуральный.

Зашла речь и о личной жизни. Более 15 лет Юлия Савичева счастлива с музыкантом и продюсером Александром Аршиновым. Впрочем, певица не скрывает, что за эти годы они пережили разные моменты, в том числе тяжелые — даже расставались на время.

В 2014 году влюбленные оформили отношения, а три года назад у Юлии и Александра появилась дочь Анна. В разговоре с ведущей артистка рассказала об отношениях с мужем.

«Мы такие оба творческие, взбалмошные, сумасшедшие люди. Друг друга уравновешиваем во многих моментах. Саша может быть правильным и взрослым, где-то, наоборот, становится веселым. Постоянно троллит меня, я даже порой не сразу понимаю его шутки. Нам хорошо друг с другом», — отметила Юлия.

А еще муж называет Савичеву ведьмой — у нее сильно развита интуиция. «Я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз», — призналась певица.