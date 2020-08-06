Суррогатная мать за 35 тысяч евро родит сына бисексуалу Солнцеву

Рустаму Солнцеву идет 44-й год. Самое время подумать о наследнике. Поможет шоумену стать счастливым отцом модное среди звезд суррогатное материнство.

«Многие мои коллеги именно таким образом обзавелись потомством — Киркоров, Галкин, Лазарев, — рассказал Dni.ru Солнцев. — Все они, я знаю, остались довольны. Вот и я обратился к суррогатной матери, чтобы тоже стать папой».

Испытать радость материнства хочет и известная бизнесвумен Александра Рашель. Поскольку она разменяла уже шестой десяток лет, завести ребенка естественным путем не получится. Вот и примкнула она к Солнцеву, соединив и генетический материал для оплодотворения матери-донора, и деньги.

«Александра заплатит за появление ребеночка более двух миллионов рублей, а я — примерно полтора, — пояснил Рустам. — Сегодня мы нашли здоровую и молодую суррогатную маму, оформляем все необходимые документы. Помогает нам в этом хороший юрист».

Рашель недавно стала бабушкой — ее дочь в Израиле родила сына. В связи с этим вспомнились слова героини Ольги Остроумовой из кинофильма Эльдара Рязанова «Гараж»: «Чего только не бывает в биологии! Мама с дочкой в школе за одной партой сидели». В этом же случае за одной партой смогут сидеть сын и внук Александры.

«Я думаю, что уже весной будущего год мы станем счастливыми родителями, — радуется Солнцев. — Я уже сделал спермограмму — анализ показал прекрасные качественные и количественные показатели моей семенной жидкости. Нет медицинских противопоказаний и у Александры».