Степаненко поделилась подробностями разрыва с Петросяном

По словам 67-летней Елены Степаненко, новость о том, что юморист Евгений Петросян хочет с ней развестись, стала для нее неожиданностью, а сообщил он об этом глубокой ночью, передает Леди Mail.ru.
Как рассказала Степаненко в эфире телеканала «Россия 1», она собиралась на продолжительные гастроли по Сибири. Вылетать должна была в 5 утра.
Петросян огорошил жену новостью примерно в 12 ночи, когда она встала попить воды.
Степаненко все внимательно выслушала и обещала подумать. Артистка призналась, что была шокирована и сначала злилась.
Но теперь Елена убеждена, что все так и должно было случиться.
Степаненко и Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде до сих пор.
В 2019 году, по данным СМИ, Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Позже в интернете появились слухи о том, что Петросян и Брухунова стали родителями. 74-летний Евгений Петросян вступал в брак пять раз. Брухунова стала пятой женой юмориста.