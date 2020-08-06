Степаненко поделилась подробностями разрыва с Петросяном

Как рассказала Степаненко в эфире телеканала «Россия 1», она собиралась на продолжительные гастроли по Сибири. Вылетать должна была в 5 утра.

Петросян огорошил жену новостью примерно в 12 ночи, когда она встала попить воды.

Степаненко все внимательно выслушала и обещала подумать. Артистка призналась, что была шокирована и сначала злилась.

Но теперь Елена убеждена, что все так и должно было случиться.

ITAR-TASS 06: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 2. Artiste Yevgeny Petrosyan seen prior to the beginning of the concert held on the occasion of Lev Leshchenkos 65th birthday at the State Kremlin Palace. (Photo ITAR-TASS / Alexander Kurov) Евгений Петросян ФОТО: Kurov Alexander/COVI

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде до сих пор.