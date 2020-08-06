«Он собирался уйти из семьи»: Азиза о таинственном романе с Караченцовым

Певица призналась, что пишет автобиографическую книгу, в которой раскроет пикантные подробности личной жизни. Так, по словам артистки, она упомянет страстный роман со звездой советского кино. Азиза уверяет: те отношения были весьма серьезными, передает Starhit.ru.
После смерти Николая Караченцова его вдове Людмиле Поргиной приходится отбиваться от толпы самозванок, которые называют себя любовницами народного артиста. Среди громких признаний известны откровения звезды «Убойной силы» Натальи Лапиной, а также художницы Екатерины Подколзиной. Теперь же о тайной связи с Николаем Петровичем неожиданно заявила 56-летняя Азиза.
«В книге я пишу об отношениях с Колей Караченцовым, — сообщила она в эфире шоу «На самом деле». — Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой».
Однако перейти на новый уровень отношений любовникам не удалось. Певица вспоминает, что, когда ее мама узнала об этой интрижке, то настрого запретила ей разрушать чужую семью. «Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь». Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху», — намекнула она о ДТП, в котором сильно пострадал актер.
К слову, недавно исполнительница опять оказалась в центре любовного скандала. Азиза рассказала, что ее свадьба с миллионером Давидом Григоряном на грани срыва из-за обвинений Ксении Раздобреевой. 26-летняя девушка уверяет, что беременна от бизнесмена, а его связь с певицей — всего лишь игра на камеру.
«Я знаю, что он встречается с Азизой только ради пиара. У них нет личных отношений — а тем более интимных — с этой слишком взрослой женщиной», — сказала Ксения.
А вот 45-летнего Давида значительная разница в возрасте с невестой не смущает. Кроме того, по словам мужчины, он расстался с Раздобреевой год назад, поэтому не может быть отцом ее ребенка. «Я абсолютно чист, ничего не делал плохого, не изменял Азизе», — говорил миллионер.
Заявления бизнесмена подтвердил и эксперт шоу Роман Устюжанин, который проверил его на детекторе лжи. Также в рамках программы была проведена ДНК-экспертиза. «Вероятность того, что отцом ребенка Ксении является Давид, составляет ноль процентов. Отцовство исключено», — зачитал результаты ведущий Тимур Еремеев.