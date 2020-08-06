«Он собирался уйти из семьи»: Азиза о таинственном романе с Караченцовым

После смерти Николая Караченцова его вдове Людмиле Поргиной приходится отбиваться от толпы самозванок, которые называют себя любовницами народного артиста. Среди громких признаний известны откровения звезды «Убойной силы» Натальи Лапиной, а также художницы Екатерины Подколзиной. Теперь же о тайной связи с Николаем Петровичем неожиданно заявила 56-летняя Азиза.

«В книге я пишу об отношениях с Колей Караченцовым, — сообщила она в эфире шоу «На самом деле». — Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой».

Однако перейти на новый уровень отношений любовникам не удалось. Певица вспоминает, что, когда ее мама узнала об этой интрижке, то настрого запретила ей разрушать чужую семью. «Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь». Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху», — намекнула она о ДТП, в котором сильно пострадал актер.

К слову, недавно исполнительница опять оказалась в центре любовного скандала. Азиза рассказала, что ее свадьба с миллионером Давидом Григоряном на грани срыва из-за обвинений Ксении Раздобреевой. 26-летняя девушка уверяет, что беременна от бизнесмена, а его связь с певицей — всего лишь игра на камеру.

«Я знаю, что он встречается с Азизой только ради пиара. У них нет личных отношений — а тем более интимных — с этой слишком взрослой женщиной», — сказала Ксения.

А вот 45-летнего Давида значительная разница в возрасте с невестой не смущает. Кроме того, по словам мужчины, он расстался с Раздобреевой год назад, поэтому не может быть отцом ее ребенка. «Я абсолютно чист, ничего не делал плохого, не изменял Азизе», — говорил миллионер.