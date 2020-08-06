Юлия Барановская: «Если заниматься сексом на третьем свидании, то я останусь без него»

35-летняя Юлия Барановская стала ведущей YouTube-шоу «Конечно, Вася!» вместе с Натальей Красновой и Жанной Левиной-Мартиросян. В свежем выпуске звезды обсудили тонкости взаимоотношений с мужчинами, в частности, вопрос о том, когда же влюбленным уместно вступать в первую интимную связь.

Краснова рассказала, что обычно кавалеры ждут близости на третьем свидании и используют любые уловки, чтобы заманить ее к себе. По мнению Натальи, подобная торопливость только отталкивает женщин. А вот Барановская призналась, что не против сразу провести ночь с симпатичным кавалером.

«Если это делать только на третьем свидании, то я останусь без секса, — заявила теледива. — Со мной редко кто до третьего свидания доживает. Вот клянусь! Мне бы этот вопрос с удовольствием хотелось задать именно мужику. Правда! Пусть он честно ответит. Но что я могу с женской точки зрения сказать на мужской территории. Не важно, когда давать, главное — дать хорошо».

К слову, недавно Барановская призналась, что рассталась с бойфрендом после двух лет отношений, но называть его имя не стала. А ведь ведущей не раз приписывали интрижки с коллегами по цеху и звездными друзьями, в том числе с Александром Гордоном, в тандеме с которым она ведет «Мужское/Женское».

Юлия, пережив болезненный разрыв с Аршавиным, теперь уверена: женщина не должна быть полностью зависимой от избранника. «Я в один день реально осталась без всего, — вспоминала она. — Дети говорили: «Мам, пойдем к банкомату, вдруг наши карточки заработали». Они не работали и не работают до сих пор. Кстати, хожу иногда проверяю».