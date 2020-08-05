Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Однако у многих людей память с возрастом снижается, это может быть связано как с генетическими факторами так и с образом жизни, интенсивностью интеллектуальных занятий, питанием, физической активностью.

Детский невролог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников рассказал Сегодня.Lifestyle, как улучшить память и когнитивные способности человека.

1. Тренируйте память

Старайтесь запоминать максимум подробностей, когда посещаете музеи, выставки, концерты. Повторяйте про себя детали, которые запомнили, постарайтесь в дальнейшем пересказать их друзьям. Когда знакомитесь с кем-нибудь, мысленно повторите несколько раз имя, фамилию, номер телефона, повторите вслух.

Забудьте о кроссвордах – их польза крайне преувеличена.

2. Постоянно делайте что-то новое

Когда вы делаете что-то новое для себя или непривычное, ваш мозг создает новые связи между клетками – это укрепляет память и мышление. Важно развивать как можно больше новых нейронных связей, которые помогут вам долго оставаться в форме.

Начните осваивать те навыки, которые вы уже давно откладывали на будущее. Это может быть спорт, хобби, изучение иностранного языка, рукоделие и т.д. Постоянно решая новые задачи, мозг адаптируется к нагрузкам и ваши когнитивные способности станут более гибкими в повседневной жизни.

3. Меняйте привычнее схемы поведения

Для перестройки нейронных сетей мозгу важны новые впечатления. Освойте новый маршрут для прогулки, сделайте повседневные дела в новом порядке, попробуйте приготовить непривычные блюда. Изменяя повседневным привычкам вы получаете новые впечатления и много ценной информации для мозга.

4. Тренируйте мозг

Развивайте свои когнитивные навыки, играя в интеллектуальные игры или выполняя brain-building-упражнения для мозга – это увлекательный и эффективный способ улучшить вашу память.

Кроссворды, игры с запоминанием слов, тетрис, "Эрудит" и даже мобильные приложения, предназначенные для тренировки памяти, могут стать отличными идеями для укрепления памяти. Также сейчас есть много приложений для смартфонов, которые предложат интересные треннинговые программы для мозга.

5. Не забывайте про тело

Упражнения и регулярная активность важны не только для физического, но для и психического здоровья. Исследования показали, что регулярная физическая активность полезна для мозга и может помочь улучшить память людям любого возраста, от детского до пожилого. Регулярные физические упражнения в среднем возрасте связаны со снижением риска развития деменции в более позднем возрасте.

Даже 20 минут ежедневного фитнеса улучшат память, концентрацию внимания и обработку информации.

6. Проводите время со своими близкими

Если вы хотите оптимальных когнитивных способностей, то в вашей жизни должны быть содержательные отношения. Общение с другими людьми, особенно с близкими, помогает мыслить яснее и поднимает настроение.

Особенно это касается экстравертов, которые используют общение с другими людьми как способ понять и обработать свои мысли.

7. Ешьте меньше сахара