Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной

Несмотря на то, что сейчас даже самые преданные поклонники вряд ли смогут вспомнить хоть один свежий хит Ольги Зарубиной, однако певица все равно продолжает много работать. Прославившаяся благодаря таким песням как «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина все равно пользуется популярностью. Ее зовут на корпоративные мероприятия и на сборные концерты.

Однако из-за пандемии коронавируса, который свирепствует по всему миру, количество выступлений артистки стало снижаться. «С работой сейчас у всех плохо. Артисты готовы работать в барах и ресторанах, чтобы только выжить! Понятно, что за такие выступления платят »три копейки«. Но делать нечего: все соглашаются», – с сожалением сообщила Ольга Зарубина.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин попал в скандал, когда пожаловался на бедственное положение артистов. На него накинулись с критикой, стоило ему только открыть рот и сообщить, как тяжело живется знаменитостям в условиях отсутствия работы. Люди буквально затравили продюсера, отметив, что простым гражданам живется еще тяжелее, ведь их доходы в разы ниже тех, что получают представители отечественного шоу-бизнеса.

Тем не менее, Ольга Зарубина согласна с жалобами Иосифа Пригожина. «Это абсолютная правда: большинство артистов сейчас просто нищенствуют. По-другому и не скажешь. Многие жалуются, что едва сводят концы с концами», – констатировала певица.