Певец Рома Жуков сообщил о ребенке после свадьбы

Рома Жуков познакомился с Ольгой, когда был еще женат. Первая супруга Елена родила артисту семерых детей (одна дочь трагически погибла восемь лет назад). Популярный исполнитель уверяет, что роман с Ольгой он закрутил только после расставания с женой, пишут Дни.

Предложение руки и сердца певец сделал еще полгода назад, однако в СМИ эта информация появилась только сейчас. Рома Жуков вспомнил, что это случилось в Париже на вершине Эйфелевой башни в день Святого Валентина. Исполнитель преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом. «Ольга, конечно, немного поломалась, но потом согласилась», – бросил Рома Жуков.

Певец совершенно спокойно относится к предстоящему событию, считая брак закономерным продолжением их с Ольгой отношений. «Для меня прежде всего важны отношения между людьми, любовь. Если жених и невеста связаны узами любви, то эти узы распространяются на всю судьбу этих людей», – объяснил певец.

Свадьба Ромы Жукова и Ольги Илларионовой обещает быть пышной. Влюбленные пригласили на торжество множество представителей отечественного шоу-бизнеса: Сергея Зверева, Шуру, Вадима Казаченко и многих других.

Влюбленные уже задумались об общем ребенке. Отметим, что у Ромы Жукова шестеро детей, у его возлюбленной Ольги – один ребенок от предыдущих отношений. «Ольга очень хочет мальчика. И я ее в этом поддерживаю. Почему бы и нет?!» – пожал плечами исполнитель.