Известная телеведущая отреагировала на свою карикатуру: забавное фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отдыхала на озере Свитязь, отреагировала на свою карикатуру. Забавный рисунок опубликован на странице «Чухраинцы» в Instagram и Facebook, пишет Сегодня.
«Леся Никитюк отдыхала на озере Свитязь, кто не знал. Лесечка, простите. Но мы старались», – написали под снимком художники.
Звезда поставила два смайлика с улыбкой и сердечком – вполне вероятно, карикатура ей понравилась.
Для сравнения: вот реальная фотография Леси Никитюк с отдыха.
К слову, Леся Никитюк за два летних месяца успела сделать фото на фоне озера Свитязь, в лавандовых полях, в родном Хмельницком и в разных точках Карпат. Накануне телеведущая разместила в Instagram снимок, сделанный во время ее пребывания у озера Синевир.