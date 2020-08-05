Ср, 5.08.2020
Вы не поверите своим глазам, когда увидите банковскую контору в самом красивом селе России СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Известная телеведущая отреагировала на свою карикатуру: забавное фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк

ФОТО: Instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отдыхала на озере Свитязь, отреагировала на свою карикатуру. Забавный рисунок опубликован на странице «Чухраинцы» в Instagram и Facebook, пишет Сегодня.

«Леся Никитюк отдыхала на озере Свитязь, кто не знал. Лесечка, простите. Но мы старались», – написали под снимком художники.

Звезда поставила два смайлика с улыбкой и сердечком – вполне вероятно, карикатура ей понравилась.

Карикатура

ФОТО: Instagram

Для сравнения: вот реальная фотография Леси Никитюк с отдыха.

К слову, Леся Никитюк за два летних месяца успела сделать фото на фоне озера Свитязь, в лавандовых полях, в родном Хмельницком и в разных точках Карпат. Накануне телеведущая разместила в Instagram снимок, сделанный во время ее пребывания у озера Синевир.

НАВЕРХ