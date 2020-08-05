Известная телеведущая отреагировала на свою карикатуру: забавное фото

«Леся Никитюк отдыхала на озере Свитязь, кто не знал. Лесечка, простите. Но мы старались», – написали под снимком художники.

Звезда поставила два смайлика с улыбкой и сердечком – вполне вероятно, карикатура ей понравилась.

Карикатура ФОТО: Instagram

Для сравнения: вот реальная фотография Леси Никитюк с отдыха.