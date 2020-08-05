Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

О том, что у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова брак трещит по швам, стали говорить еще в конце прошлого года. Тогда особо наблюдательные поклонники заметили, что певица перестала носить обручальное кольцо. А недавно Дмитрий Исхаков признался, что они с артисткой действительно расстались. Интересно, что пока развод они не оформили, сообщают Дни.

Теперь и сама исполнительница решила высказаться на тему развода. В разговоре с ведущими Жанной Левиной-Мартиросян, Юлией Барановской и Натальей Красновой Полина Гагарина призналась, что никогда не хотела обсуждать на всю страну подробности своей частной жизни. «Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь», – призналась певица.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков ФОТО: Instagram

«Я абсолютно не прагматичный человек, скорее романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Потому что мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу», – объяснила свою точку зрения артистка.

Если же, отметила певица, она все же была бы вынуждена подписать брачный договор, то только с тем условием, что там бы была такая фраза: «Если вдруг что – претензий друг к другу не имеем».