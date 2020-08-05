Рудова назвала обычных мужчин недостойными внимания: «Каждой твари по паре!»

Звезда сериала «Универ» заявила, что не сможет полюбить простого парня. 37-летняя Наталья Рудова обращает внимание только на мужчин «своего круга».
Актриса пообщалась с поклонниками в личном микроблоге. Наталья Рудова запустила популярную у многих звезд рубрику «Вопрос-ответ». Кто-то из пользователей Сети поинтересовался, смогла бы звезда сериала «Универ» выбрать себе в возлюбленные обычного мужчину, например, шахтера.
Наталья Рудова ответила отрицательно. Судя по всему, простые работяги не достойны внимания звезды. «Потому что я непростая. Каждой твари по паре!» – добавила актриса.
Заявление девушки возмутило публику. Блондинку назвали меркантильной. Рудова поспешила оправдаться. Наталья отметила, что ее претензии связаны не с финансами, а с общностью взглядов и интересов. Как оказалось, красавица обращает внимание в первую очередь на «масштаб личности». «Деньги – это всего лишь следствие, запомните», – сказала интернет-пользователям артистка.
Затем звезда сериала «Универ» дала поклонникам новый повод для негодования. Наталья заявила, что женщина должна принимать ухаживания сразу нескольких мужчин. Так, по мнению Рудовой, у представительниц прекрасного пола появляется возможность выбора.
Издание «Дни» отмечает, что 37-летняя блондинка все еще не устроила личную жизнь. Замужем Наталья Рудова не была. Ранее артистке приписывали отношения с юным сыном владельца страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым и музыкантом Артемом Пиндюрой.