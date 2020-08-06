St1m ⟩ Жизнь в Эстонии превратила брутального российского рэпера в милого мужа

Популярный рэпер St1m (Никита Легостев) дал большое интервью для портала Limon.ee. Как оказалось, агрессивный и провокативный в своих текстах артист любит баловать свою жену вкусными блюдами, а еще он раскрыл себя с таких сторон, которые раньше оставались тайной! Смотрите наше видеоинтервью и откроете личность St1mа с другой стороны!
Оказывается, в Эстонии, а вернее, в Таллинне он живет с 2008 года.
Он говорит, что эстонский язык пока он не выучил, да и не было необходимости его использовать. Можно обойтись английским и русским.
Музыкой он занимается уже 20 лет. На данный момент артист выпустил 45 альбомов.
"Я достаточно продуктивный артист", - говорит о себе он.
Сейчас идет работа над двумя саундтреками. Один для сериала на канале "Пятница". Называться он будет "Копотня". Это сериал о жизни ребят с окраины. А второй тоже к сериалу, но он будет выходить на YouTube-канале.
Никита признается, что он вообще не слушает музыку. Для него сочинение песен - это стабильная "офисная работа".
"Тишина - это моя любимая музыка", - указывает он.
Любопытный факт, но рэпер как-то сделал татуировку с одной из дочерей Зевса - Эвтерпой. В греческой мифологии - она является музой лирической поэзии и музыки. С тех пор проблем с сочинительством песен у артиста не было.
Что касается заработка, то концерты не были для него никогда способом получения прибыли. Сейчас основной доход он получает онлайн.
Никита подчеркивает, что он является домоседом и уже не любит давать интервью.
В марте 2020 года St1m выпустил клип с Johnyboy и Lee Kei в рамках "17-го независимого". Это была такая необычная работа - эксперимент.
Конечно, артист не боится делать что-то новое и выходить за рамки привычного.
"Недовольные будут всегда, но я считаю, что творчество для того и творчество, чтобы постоянно меняться или развиваться" - подытоживает он.
Видео: рэпер St1m в гостях на портале Limon.ee
Видео: ST1M - В неожиданном ракурсе