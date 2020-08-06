St1m ⟩ Жизнь в Эстонии превратила брутального российского рэпера в милого мужа

Оказывается, в Эстонии, а вернее, в Таллинне он живет с 2008 года.

Он говорит, что эстонский язык пока он не выучил, да и не было необходимости его использовать. Можно обойтись английским и русским.

Музыкой он занимается уже 20 лет. На данный момент артист выпустил 45 альбомов.

"Я достаточно продуктивный артист", - говорит о себе он.

Сейчас идет работа над двумя саундтреками. Один для сериала на канале "Пятница". Называться он будет "Копотня". Это сериал о жизни ребят с окраины. А второй тоже к сериалу, но он будет выходить на YouTube-канале.

Никита признается, что он вообще не слушает музыку. Для него сочинение песен - это стабильная "офисная работа".

"Тишина - это моя любимая музыка", - указывает он.

Любопытный факт, но рэпер как-то сделал татуировку с одной из дочерей Зевса - Эвтерпой. В греческой мифологии - она является музой лирической поэзии и музыки. С тех пор проблем с сочинительством песен у артиста не было.

Что касается заработка, то концерты не были для него никогда способом получения прибыли. Сейчас основной доход он получает онлайн.

Никита подчеркивает, что он является домоседом и уже не любит давать интервью.

Однако для Limon.ee нет преград и нам удалось взять интервью у хип-хоп исполнителя. St1m c репортером Limon Ксенией Васильевой. ФОТО: Raul Mee

В марте 2020 года St1m выпустил клип с Johnyboy и Lee Kei в рамках "17-го независимого". Это была такая необычная работа - эксперимент.

Конечно, артист не боится делать что-то новое и выходить за рамки привычного.

"Недовольные будут всегда, но я считаю, что творчество для того и творчество, чтобы постоянно меняться или развиваться" - подытоживает он.

Видео: рэпер St1m в гостях на портале Limon.ee