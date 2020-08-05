На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье

Речь идет о здании, расположенном в Никольском тупике в Москве. По версии следователей, неизвестный проник в дом Олега Тинькова 3 или 4 августа и вскрыл два сейфа. Злоумышленник похитил ценные вещи стоимостью более миллиона рублей.

О случившемся полицейским сообщила горничная супруги бизнесмена Рины Восман. Придя на работу, женщина обнаружила беспорядок в комнатах и поврежденный сейф. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Правонарушителя разыскивают.

Отметим, сейчас Тиньков находится в лондонской больнице. Бизнесмен борется с острой формой лейкемии. На днях он перенес трансплантацию костного мозга. В своем Instagram-аккаунте предприниматель разместил видеозапись процедуры.