Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус

Анна сообщила в личном блоге, что симптомы очень напоминают сильную простуду, однако на всякий случай она сдала тест на коронавирус. Дочь Анастасии Заворотнюк попросила подписчиков быть осторожнее и соблюдать меры безопасности, передают Dni.ru.
Блогер пожаловалась на высокую температуру, заложенный нос и сильный кашель. Девушка ждет, когда придут результаты анализов на COVID-19. Анна Заворотнюк считает, что человечество справится с китайской заразой, когда выработается групповой иммунитет.
Наследница актрисы беспокоится о здоровье старших родных, которые, скорее всего, с трудом перенесут опасный вирус. Вряд ли ослабленный организм онкобольной Анастасии Заворотнюк справится с «короной».
Девушка привела в качестве аргумента статистику, согласно которой молодежь болеет легче. Анна еще не знает свой результат, но уже самоизолировалась в комнате. Блогер выходит лишь для того, чтобы забрать тарелку с едой.
Подписчики пожелали дочери Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления: «Анечка, шлю Вам лучи здоровья! Не болейте, читайте хорошие книги и смотрите веселые фильмы», «Берегите себя и посидите лучше дома как можно дольше», «Будем надеяться, что это просто простуда. Скорейшего выздоровления Вам, Анна!»
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Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о 🦠. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой😭🦥 ⠀ Берегите себя и близких✨🤍