Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус

Блогер пожаловалась на высокую температуру, заложенный нос и сильный кашель. Девушка ждет, когда придут результаты анализов на COVID-19. Анна Заворотнюк считает, что человечество справится с китайской заразой, когда выработается групповой иммунитет.

Наследница актрисы беспокоится о здоровье старших родных, которые, скорее всего, с трудом перенесут опасный вирус. Вряд ли ослабленный организм онкобольной Анастасии Заворотнюк справится с «короной».

Девушка привела в качестве аргумента статистику, согласно которой молодежь болеет легче. Анна еще не знает свой результат, но уже самоизолировалась в комнате. Блогер выходит лишь для того, чтобы забрать тарелку с едой.