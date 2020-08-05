Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко?

Политтехнологи Светланы Тихановской используют оригинальные решения, которые могут быть востребованными в предвыборных кампаниях в других странах. Прежде всего делается акцент на протестный потенциал общества. Помимо активности в социальных сетях, проводятся массовые акции без ярко выраженных лидеров — живые цепи, сигналы проезжающих мимо правительственных зданий автомобилистов, отмечает политолог Иван Лизан.​

Митинги «кандидата из народа» собирают десятки тысяч человек. И это лишь самые смелые сторонники Тихановской, которые не боятся правоохранительных органов.

Избирательный штаб домохозяйки предложил интересную новацию: те, кто за нее голосует, будут складывать бюллетени трубочкой. С учетом того, что урны прозрачные, сразу будет видно, сколько людей поддержали Светлану Тихановскую, приводит слова эксперта Олега Бондаренко газета «Взгляд». Задача фальсификации итогов выборов резко осложняется.

В пользу Тихановской может сыграть и ее амплуа «пустышки», отмечают эксперты. Политтехнологи предусмотрительно не стали писать для нее полноценную предвыборную программу.

По словам кандидата, ее задача в случае победы — провести новые, честные и справедливые выборы. Таким образом избирателям дается понять: она борется не за власть, а за изменение политической системы, поясняет эксперт Андрей Скриба.

Кроме того, политтехнологам Тихановской удалось объединить вокруг своего кандидата белорусскую оппозицию, в том числе националистический электорат. С такой силой Лукашенко еще не сталкивался.

К тому же политической биографии у Тихановской нет, а значит, власти не могут ей ничего предъявить. Лукашенко сам настроил против себя многих граждан, чем оппозиция успешно пользуется, подчеркивают эксперты.

Выборы президента Белоруссии — 2020 пройдут 9 августа. За высший государственный пост поборются пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.