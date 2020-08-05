Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко?

Еще недавно никому не известная домохозяйка, а ныне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирает на митингах десятки тысяч человек. Она завоевала симпатии миллионов граждан и объединилась со сторонниками тех, кого не допустили до голосования. Почему Александру Лукашенко стоит переживать за исход предвыборной гонки, задается вопросом портал Dni.ru.
Политтехнологи Светланы Тихановской используют оригинальные решения, которые могут быть востребованными в предвыборных кампаниях в других странах. Прежде всего делается акцент на протестный потенциал общества. Помимо активности в социальных сетях, проводятся массовые акции без ярко выраженных лидеров — живые цепи, сигналы проезжающих мимо правительственных зданий автомобилистов, отмечает политолог Иван Лизан.
Митинги «кандидата из народа» собирают десятки тысяч человек. И это лишь самые смелые сторонники Тихановской, которые не боятся правоохранительных органов.
Избирательный штаб домохозяйки предложил интересную новацию: те, кто за нее голосует, будут складывать бюллетени трубочкой. С учетом того, что урны прозрачные, сразу будет видно, сколько людей поддержали Светлану Тихановскую, приводит слова эксперта Олега Бондаренко газета «Взгляд». Задача фальсификации итогов выборов резко осложняется.
В пользу Тихановской может сыграть и ее амплуа «пустышки», отмечают эксперты. Политтехнологи предусмотрительно не стали писать для нее полноценную предвыборную программу.
По словам кандидата, ее задача в случае победы — провести новые, честные и справедливые выборы. Таким образом избирателям дается понять: она борется не за власть, а за изменение политической системы, поясняет эксперт Андрей Скриба.
Кроме того, политтехнологам Тихановской удалось объединить вокруг своего кандидата белорусскую оппозицию, в том числе националистический электорат. С такой силой Лукашенко еще не сталкивался.
К тому же политической биографии у Тихановской нет, а значит, власти не могут ей ничего предъявить. Лукашенко сам настроил против себя многих граждан, чем оппозиция успешно пользуется, подчеркивают эксперты.
Выборы президента Белоруссии — 2020 пройдут 9 августа. За высший государственный пост поборются пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.
– Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет "майдан".— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 28, 2020
Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, в своем выступлении на госТВ ответила на риторику Лукашенко pic.twitter.com/4kbeHc7y0S