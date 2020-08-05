«Сына решили назвать Егором»: Меньшова поведала об ожидающей рождения мальчика Алентовой

Вера Алентова – одна из любимейших у народа актрис театра и кино. Ее семья — сплошь знаменитости. Муж — режиссер Владимир Меньшов. Зять — актер Игорь Гордин. Дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Но мало кто знает про секрет Веры Валентиновны, передают Dni.ru.
«Когда я появилась на свет, никто не смотрел в "святцы", папе просто очень нравилось имя — Юлия, — призналась Меньшова. — Оно тогда было редким. И он настоял на нем против других возможных вариантов: Маша, Настя (выбор бабушки) и изысканного Ева (выбор мамы, которая тоже стремилась к редкой необычности). Родилась я 28 июля, и только через долгие годы выяснилось, что именины у меня ровнехонько 29 июля. Вот так интуиция у папы».
Но оказывается, в далеком 1969 году Вера Алентова ожидала рождения не дочери Юли, а сына! Именно этим объясняется спонтанность решения об имени Меньшовой. «Решение принималось быстро, потому что вообще-то ждали... Егора по всем приметам. Но как говорится, не задалось».
В связи с этим более понятным становится диалог героев Александра Михайлова и Людмилы Гурченко из фильма «Любовь и голуби», снятого Владимиром Меньшовым, мужем Веры Алентовой. — Как назвали девчушку-то? — Раиса Захаровна! — Не понял... — Ну, мой папа хотел мальчика, а родилась девочка — я!
Стоит заметить, что тяга к редким именам была и у самой Меньшовой. «В 2003 году, когда я в ЗАГСе записывала дочь Таисию, регистратор несколько раз переспросила: "Как-как?"». Имя это было крайне редким. Но уже спустя буквально пару-тройку лет на детских площадках доча уставала крутить головой, заслышав оклик: "Тася, иди сюда!", "Тася, не трогай" и так далее. Это были чужие мамы, обращавшиеся к другим девочкам», — сообщила Меньшова.
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Когда я появилась на свет, никто давно не смотрел в «святцы», папе просто очень нравилось имя - Юлия. Оно тогда было редким. И он настоял на нем против других возможных вариантов: Маша, Настя ( выбор бабушки) и изысканного Ева (выбор мамы, которая тоже стремилась к редкой необычности). Решение принималось быстро, потому что вообще-то ждали... Егора 👶🏻✌🏻 По всем приметам. Но как говорится, не задалось 🤪 #акакназвалитодевчушку#раисазахаровна#непонял Зато с именем задалось. Родилась я 28 июля, и только через долгие годы выяснилось, что именины у меня ровнехонько 29 июля. Вот так интуиция у папы 👍🏻Но заодно также выяснилось, что имя не такое уж и редкое. Юль вокруг меня - более или менее моего возраста - теперь пруд пруди. Внезапно имя стало популярным 🤷🏼♀️ Аналогичная история, кстати, случилась и с нашей дочкой. В 2003 году, когда я в ЗАГСе записывала Таисию, регистратор несколько раз переспросила:«как-как?». Имя это было крайне редким. Но уже спустя буквально пару-тройку лет на детских площадках доча уставала крутить головой, заслышав оклик: «Тася, иди сюда!», «Тася, не трогай» и так далее. Это были чужие мамы, обращавшиеся к другим девочкам. Мода на имена имеет какое-то удивительное свойство: она волнообразна. Ррраз 💥, и многие становятся внезапно одержимы тем или иным именем. Прямо дико интересно - почему так получается?.. Но благодаря этим волнам, вполне можно выстраивать различные графики и даже делать прогнозы. Знаете какими будут самые популярные женские имена в ближайший год? 🔸София ( уже 15 лет на первом месте 👆🏻)🔸Мария 🔸Анна 🔸Алиса 🔸Виктория 🔸Анастасия 🔸Полина 🔸Александра 🔸Елизавета 🔸Екатерина Но возможным новым именем в рейтинге в ближайшее время станет также – Ксения, Варвара, Ева. У имён Арина, Вероника, Кира и Милана тоже есть шанс потеснить кого-то из списка. Кроме того, замечен новый всплеск интереса к именам: Оксана, Валерия, Олеся (Алеся), Наталия, Антонина и Карина. В общем, имейте в виду, если что 😉👆🏻