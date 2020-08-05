«Сына решили назвать Егором»: Меньшова поведала об ожидающей рождения мальчика Алентовой

«Когда я появилась на свет, никто не смотрел в "святцы", папе просто очень нравилось имя — Юлия, — призналась Меньшова. — Оно тогда было редким. И он настоял на нем против других возможных вариантов: Маша, Настя (выбор бабушки) и изысканного Ева (выбор мамы, которая тоже стремилась к редкой необычности). Родилась я 28 июля, и только через долгие годы выяснилось, что именины у меня ровнехонько 29 июля. Вот так интуиция у папы».

Но оказывается, в далеком 1969 году Вера Алентова ожидала рождения не дочери Юли, а сына! Именно этим объясняется спонтанность решения об имени Меньшовой. «Решение принималось быстро, потому что вообще-то ждали... Егора по всем приметам. Но как говорится, не задалось».

В связи с этим более понятным становится диалог героев Александра Михайлова и Людмилы Гурченко из фильма «Любовь и голуби», снятого Владимиром Меньшовым, мужем Веры Алентовой. — Как назвали девчушку-то? — Раиса Захаровна! — Не понял... — Ну, мой папа хотел мальчика, а родилась девочка — я!