«Говорят про тайный развод»: известный модельер о кризисе в семейной жизни Пугачевой и Галкина

Слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина появляются периодически. Поговаривают, что в отношениях Примадонны и юмориста не все гладко. Одна из самых известных дизайнеров России Аника Керимова не один год наблюдает за супругами, часто встречается с ними на светских раутах и премьерах. Она рассказала, что на самом деле происходит в звездной семье, рассказывают Dni.ru.
«Когда эти разговоры о разводе Аллы Борисовны и Максима только пошли, я не обратила на них внимания, — заявила Аника. — У нас предостаточно злых языков, которые часто хотят выдать за действительное желаемое. Для многих как кость в горле союз Аллы и Максима. Люди видят, что они живут душа в душу, и не могут это пережить. Одна моя клиентка уверяла, что Алла Борисовна якобы оформила развод с Галкиным, причем тайно, как в свое время сделала с Киркоровым. И пока не хочет об этом говорить».
Керимова заверила: поводов для беспокойства нет. Алла Борисовна с Максимом продолжают жить в замке в деревне Грязь и заниматься воспитанием детей. «Я много раз наблюдала, как трепетно относится Максим к Алле и, честно говоря, всегда восхищалась этим, — продолжила Аника. — Он очень галантный мужчина: всегда руку подаст, нежно придержит во время спуска по лестнице».
«Как-то я подошла к Алле Борисовне и сказала, что ей повезло с Максом. Примадонна в свойственной ей манере пошутила: «А как ему-то со мной!" А потом добавила: «Это точно!». У них и сейчас все хорошо», — улыбнулась Аника.
По мнению дизайнера, браку Пугачевой и Галкина ничего не угрожает. «Все основные кризисы семейной жизни они уже давно прошли, — отметила Аника. — И первый год, и первые три года, и первые семь лет. Сложный кризис — после 14 лет совместной жизни, но это у молодых пар. Алла и Максим — состоявшиеся личности, которые знают, чего хотят от жизни. Они будут жить вместе долго и счастливо!»
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Многие женщины не могут самостоятельно справиться со своими проблемами . Поэтому в последнее время регулярно создаются женские клубы, в которых помогают поверить в себя и обрести уверенность в завтрашнем дне. Там работают психологи , стилисты и другие специалисты, которые учат этикету, правильному поведению в обществе. В нашем Доме Моды Аника Керимова мы регулярно проводим девичники . На сей раз на нашем мероприятии встретились девушки, которые только приехали в Москву, а также те женщины, которые развелись. Как правило, на наших мероприятиях можно увидеть известных людей , успешных бизнес-вуман. Многие из них - замужем, добились успеха в профессии, но при этом состоялись как жены и мамы . Мы создаем для девушек праздник . Организуем фуршет , живую музыку , тренинги по макияжу и т.д . И, конечно же, фотосъёмку после перевоплощения. 😃Кстати, скоро я запускаю новый проект, в котором может принять участие любая женщина из любого города . Мы будем помогать психологической помощью ,учить манерам поведения , помогать в трудоустройстве и, конечно же, дарить наши вещи. С помощью нашего проекта вы убедитесь, что любая женщина при желании может стать королевой 👑 ! Мы дадим старт, а будущее будет зависеть от вас!👍 . Мои любимые Вы будете смотреть наш проект ? 🔥- напоминаю участие в проекте может принять любая девушка . Пишите нам в Директ 👉🏿😘 #аникакеримова#доммодыаникакеримова#