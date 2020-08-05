«Говорят про тайный развод»: известный модельер о кризисе в семейной жизни Пугачевой и Галкина

«Когда эти разговоры о разводе Аллы Борисовны и Максима только пошли, я не обратила на них внимания, — заявила Аника. — У нас предостаточно злых языков, которые часто хотят выдать за действительное желаемое. Для многих как кость в горле союз Аллы и Максима. Люди видят, что они живут душа в душу, и не могут это пережить. Одна моя клиентка уверяла, что Алла Борисовна якобы оформила развод с Галкиным, причем тайно, как в свое время сделала с Киркоровым. И пока не хочет об этом говорить».

Керимова заверила: поводов для беспокойства нет. Алла Борисовна с Максимом продолжают жить в замке в деревне Грязь и заниматься воспитанием детей. «Я много раз наблюдала, как трепетно относится Максим к Алле и, честно говоря, всегда восхищалась этим, — продолжила Аника. — Он очень галантный мужчина: всегда руку подаст, нежно придержит во время спуска по лестнице».

«Как-то я подошла к Алле Борисовне и сказала, что ей повезло с Максом. Примадонна в свойственной ей манере пошутила: «А как ему-то со мной!" А потом добавила: «Это точно!». У них и сейчас все хорошо», — улыбнулась Аника.