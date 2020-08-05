«Инвалидность второй группы»: врач об утраченных функциях организма Заворотнюк

Новости о состоянии Заворотнюк поступают из разных источников каждый день. «Анастасия на каталке, потому что сильно устает», — сообщает прессе продюсер. «Она в уме, в сознании, но как в тумане. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение», — уверяет журналистов врач. «Настя согласилась на разработанное для нее экспериментальное лечение. Вакцина основана на иммунных клетках», — говорит знакомый. Кому верить? Где правда?

«Большую часть времени Настя, как я слышала, проводит во сне, — вздохнула актриса и певица Алена Кравец. — Ей колют обезболивающие препараты. У нас на Рублевке все артисты шепчутся, что якобы заметных улучшений в состоянии нет. Оно не ухудшается, но и говорить о чудесном исцелении нельзя. По слухам, мужу Насти предложили оформить ей инвалидность. Все это страшно, конечно, ведь все мы помним Настю цветущей красавицей».