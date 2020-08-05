«Инвалидность второй группы»: врач об утраченных функциях организма Заворотнюк

О событиях в жизни Анастасии Заворотнюк поклонники теперь судят только по слухам. В августе 2019 года актриса прекратила участвовать в театральных постановках. В октябре в близком окружении звезды заявили, что она проходит курс лечения. И больше никакой официальной информации, передают Dni.ru.
Новости о состоянии Заворотнюк поступают из разных источников каждый день. «Анастасия на каталке, потому что сильно устает», — сообщает прессе продюсер. «Она в уме, в сознании, но как в тумане. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение», — уверяет журналистов врач. «Настя согласилась на разработанное для нее экспериментальное лечение. Вакцина основана на иммунных клетках», — говорит знакомый. Кому верить? Где правда?
«Большую часть времени Настя, как я слышала, проводит во сне, — вздохнула актриса и певица Алена Кравец. — Ей колют обезболивающие препараты. У нас на Рублевке все артисты шепчутся, что якобы заметных улучшений в состоянии нет. Оно не ухудшается, но и говорить о чудесном исцелении нельзя. По слухам, мужу Насти предложили оформить ей инвалидность. Все это страшно, конечно, ведь все мы помним Настю цветущей красавицей».
«При оформлении инвалидности учитывают перечень так называемых критериев ограничения жизнедеятельности, — пояснил врач. — Здесь учитывается степень стойких нарушений функций организма, таких как передвижение, самообслуживание, общение, ориентация в пространстве. У Анастасии Заворотнюк, как предполагают коллеги, утрачено около 70 процентов этих функций, что соответствует второй группе инвалидности».