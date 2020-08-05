Мечты сбываются! Школьная учительница из Кейла этим летом пошла на отчаянный шаг

«У меня была возможность попрактиковаться и получить новые знания по своему предмету», - говорит учитель истории и обещает осенью поделиться опытом с учениками.

Если бы Марге Каннель не стала учителем, она, вероятно, стала бы археологом. «Я всегда интересовался этой сферой, особенно Древним миром и началом средних веков», - признается она. «Я давно хотела принять участие хотя бы в одних археологических раскопках. Я не осмеливалась никому рассказывать о своей мечте, потому что была уверена, что мои навыки и знания для ее осуществления неполные».

Но в один июльский денек учитель Каннель прочитала в Facebook на странице археологической группы Тартуского университета, что есть возможность участвовать в раскопках городища Рийгикюла IV. Что делает человек, когда жизнь предлагает ему возможность сразу осуществить мечту?! Он думает один день, другой, а потом набирается мужества и идет навстречу мечте.

«Я написала профессору Айвару Крийска, что никогда не участвовала в раскопках, но хотела бы проверить себя на прочность и испытать что-то новое. Я получила быстрый ответ и ободряющее слово - мы научим».

С лопатой на археологических раскопках

Через несколько дней Марге Каннель оказалась в поселении каменного века Рийгикюла недалеко от Нарва-Йыэсуу, где первые дни поработала под крылом у наставника. Это было крайне необходимо, потому что у нашей учительницы истории оставались вопросы.

«Было очень сложно отличить, например, фрагменты керамики от песчаника», - вспоминает учитель.

При раскопках работа идет гладко и легко с помощью кельмы, сита, небольшой лопатки и ведра.

Учитель истории Кейлаской школы бесконечно благодарна профессору археологии Айвару Крийска, любезно позволившему ей провести раскопки в Рийгикюла. «Мы совершили экскурсию по найденным ранее городищам. Мне нужно было вспомнить то, что я уже изучила раньше, а также многому научилась».

«Профессия учителя требует постоянного саморазвития. Знать преподаваемый предмет так же важно, как и быть в курсе последних тенденций и методик в образовании», - говорит учитель.